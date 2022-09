Laura chcela od kaderníčky hodvábne jemné vlasy: To, čo jej spravila, je nočná mora každej ženy!

Ak si žehlíte vlasy každý deň, je možné, že vám na um prišla i myšlienka o ich chemickom vyrovnaní, ktoré sľubuje hladký účes až po dobu 7 mesiacov.

Rovnako rozmýšľala aj Laura, ktorú unavovalo každodenné používanie žehličky na vlasy. Ako píše The Sun, kráska sa rozhodla, žeBrunetka sa objednala do salónu krásy, žehličku odložila do skrine a nevedela sa dočkať hodvábne jemných vlasov.

Kaderníčka naniesla Laure na vlasy produkt, ktorý sľuboval dlhotrvajúcu jemnú korunu krásy. Všetko bolo spočiatku v poriadku, preto brunetka nemala obavy. To najhoršie však prišlo po tom, čo stylistka odišla na obed a Lauru počas toho nechala čakať s prípravkom na vlasoch.

Brunetka mala produkt na vlasoch príliš dlho a úplne jej korunu krásy zničil. Laura sa len so zúfalstvom v očiach pozerala na podlahu, kde sa váľali chumáče jej vlasov. Vlasy sa jej zlámali len niekoľko centimetrov od korienkov a zo salónu odišla takmer plešatá!

Podľa odborníka na starostlivosť o vlasy Philipa Kingsleyho môžu chemické vyrovnávacie kúry spôsobiť hromadné lámanie vlasov, ak sa prípravok nechá pôsobiť príliš dlho – čo sa stalo v prípade Laury. „Ak sú vaše vlasy už jemné, napríklad, ak máte prirodzene silne stočené kučery alebo silne odfarbené vlasy, môžu vám tieto prípravky vážne poškodiť pramene,” vysvetľuje expert.