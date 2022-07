Situácia s covidom sa zhoršuje, eurokomisárka varuje: Štáty by sa už teraz mali pripravovať na...

Členské štáty Európskej únie by sa už teraz mali začať pripravovať na ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 počas najbližšej jesene a zimy. V pondelok to uviedla eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Podľa eurokomisárky v niektorých krajinách "znepokojivo narástol" počet prípadov nákazy koronavírusom, pričom varovala, že pandémia sa ešte neskončila.

"Posledné dva mesiace sme sa pripravovali na jeseň a zimu, plne si uvedomujúc, že ďalšia vlna pandémie nesmie a nemala by ďalej zaťažovať naše ekonomiky ani naše spoločnosti, najmä v čase, keď je zasiahnutá vojnou a inváziou na Ukrajinu, ako aj infláciou," povedala v rozhovore pre cyperskú štátnu rozhlasovú stanicu.

Kyriakidisová, ktorá pochádza z Cypru, takisto uviedla, že Európska komisia požiadala členské štáty, aby urýchlili podávanie posilňovacích dávok vakcín pre osoby staršie ako 60 rokov a zraniteľné skupiny.

"Tieto mesiace by mali byť prípravnými... A tak naše zdravotnícke systémy budú pripravené na možné ďalšie vlny, ktoré by mohli byť spojené napríklad so sezónnou chrípkou," dodala.