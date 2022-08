Kráska sa zobudila na zvláštny pohyb pri uchu: Z toho, čo nasledovalo, sa vám zježia všetky chlpy!

Nočná mora pre každého, kto sa bojí hmyzu!

Kráska Nadia sa na sociálnej sieti podelila o zážitok, pri ktorom budete len naprázdno prehĺtať. Brunetka vo videu vysvetlila, čo sa v osudný večer stalo. Spala v posteli, keď sa zrazu zobudila, pretože cítila zvláštny pohyb pri uchu. Ako píše portál Daily Star, Nadia otočila hlavou a zbadala asi 3 centimetre dlhého švába. Reagovala inštinktívne. "Tak som ho udrela, naozaj tvrdo, pretože som spanikárila a snažila som sa ho dostať von z postele," hovorí brunetka.

To však malo presne opačný efekt, v aký kráska dúfala. Šváb sa po údere zľakol a Nadii zaliezol priamo do ucha. "Úprimne, mám smolu, pretože ako sa to niekomu môže stať?!" hovorí Nadia s dávkou zúfalstva v hlase. “Začala som kričať, bolo to extrémne nepohodlné, lebo som cítila, ako sa mi to krúti v uchu,” opisuje nechutný zážitok.

Väčšina unáhlených nápadov nedopadne tak, ako si ich v mysli predstavujeme. To platí aj pri Nadiinom zážitku. Počas toho, ako brunetka bojovala s nepríjemným pocitom v uchu, jej napadol spôsob, ako švába zo svojho ucha dostane von - utopí ho a potom ho vytiahne. Bežala do kúpeľne, do ucha si naliala ústnu vodu a dúfala v najlepšie. Po tomto šialenom nápade sa jej hmyz v uchu síce prestal hýbať, no nevyšiel von a sluch mala na už aj tak utrápenom uchu tlmený.

Kráska sa nehodlala vzdať, schmatla pinzetu a chcela prácu dokončiť: “Rozobrala som toho švába na kúsky. V podstate praskol, vyťahovala som si z ucha kožu a biele vnútornosti. Chcelo sa mi vracať.” Až teraz si Nadia uvedomila, že situáciu ešte viac zhoršila a sama si pomôcť nedokáže. Skončila na pohotovosti v Singapure, kde sa o jej ucho už postarali lekári. Všetko nakoniec dobre dopadlo, no i profesionálom boj so švábom v uchu trval viac ako 30 minúť.