Dievča má len 12 rokov, no je závislá na nakupovaní značkového oblečenia! Jej otec ju v tom podporuje

MAMA prezradila, ako jej rozmaznané deti dostávajú všetko, čo chcú, pretože si myslí, že ľudia si o nej budú myslieť, že je lepší rodič, ak budú oblečené v značkovom oblečení.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Alan a Kelly McKennovi z Bexley, ktorí sú rodičmi Reecea, McKenzieho a Chase, minú stovky peňazí na svoje tri deti.

Deti sa objavili v epizóde reality-šou 12-Year-Shopholic v roku 2014 a tá sa nedávno stala virálnou. Dôvodom je, že deti sú v nej obklopené štvorkolkami a motorkami za takmer 500 eur a kabátmi za takmer 300 eur.

Neexistuje očividne nič, čo by štedrí rodičia pre svoje deti nekúpili. Rodičia sa portálu The Sun priznali, že ľudia o nich často hovoria, že nemajú ani na koberce v dome, no ich deti pobehujú v značkových veciach.

Ako ďalej hovoria rodičia, s peniazmi jednoducho nevedia narábať. Nemajú vraj žiadne úspory a žijú každý deň tak, ako príde. Údajne, aj keby mali kopu dlhov, stále by pokojne spávali a nerobili si z toho ťažkú hlavu. Vraj sa takýmito vecami vôbec netrápia.

Kelly začala obliekať svoje deti do značkového oblečenia hneď, ako sa narodili. Robila tak v nádeji, že si ľudia budú myslieť, že je dobrá mama. Vysvetľuje to tým, že deti mala vo veľmi mladom veku a mala pocit, že keď ich oblieka do značkového oblečenia, ľudia si budú myslieť, že má dobrú prácu. Tak už všetky jej deti od narodenia boli od hlavy po päty v značkovom oblečení.

Jej deti majú dokonca značkové aj obliečky. Z troch detí má však najdrahší vkus 12 ročná dcéra Chase. Tá si naozaj potrpí na značkové veci a tvrdí, že neznáša lacné oblečenie z Primarku. Vo svojom šatníku má kúsky značiek Ralph Lauren, Gucci a Armani.

Práve otec Alan podporuje dcérinu vášeň pre nakupovanie. Matka tvrdí o Chase, že je veľmi šikovná a svojho otca si omotala okolo prsta. Vraj vie byť veľmi presvedčivá a manipulatívna. Jej otec nakoniec dodal, že verí, že jeho dcéra Chase to dotiahne ďaleko.