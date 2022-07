Bývalý inžinier Googlu: Šokujúce vyjadrenie o umelej inteligencii! Ak by to bola pravda...

Minulý rok Google uviedol, že LaMDA bola postavená na výskume, ktorý ukázal, že jazykové modely sa dokážu naučiť hovoriť v podstate o čomkoľvek.

Blake Lemoine, inžinier organizácie zodpovednej za umelú inteligenciu Google, opísal systém, na ktorom pracoval, ako vnímavý, s vnímaním a so schopnosťou vyjadrovať myšlienky a pocity, ktoré sú ekvivalentné ľudskému dieťaťu.

„Keby som presne nevedel, čo to je, čo je tento počítačový program, ktorý sme nedávno vytvorili, myslel by som si, že to bolo sedemročné, osemročné dieťa, ktoré náhodou pozná fyziku,“ povedal 41-ročný Lemoine.

Inžinier zostavil prepis rozhovorov, v ktorých sa v jednom momente pýta systému AI, čoho sa bojí. Google a mnohí poprední vedci rýchlo odmietli Lemoineove názory ako zavádzajúce a tvrdili, že LaMDA je jednoducho zložitý algoritmus navrhnutý na generovanie presvedčivého ľudského jazyka.