Vlasy sú korunou krásy, veľa však prezrádzajú aj o zdraví: 6 vážnych problémov, ktoré môžu indikovať

Vaše vlasy toho o vás môžu veľa povedať, dokonca viac ako ste si mysleli.

Odborníci teraz odhalili, že vaše pôvabné hrivy môžu skutočne určiť, či máte alebo nemáte vážny zdravotný problém.

Výskum ukazuje, že zmeny vo vzhľade, štruktúre alebo hrúbke vlasov môžu byť indikátor základných zdravotných problémov. Lupiny, šediny v píliš mladom veku a rednutie vlasov je vždy nepríjemné, ale väčšinou neškodné. Niekedy však môžu byť varovným signálom, že niečo nie je v poriadku.

Preto vám prinášame týchto 6 vecí, ktoré vám o vašom zdraví môžu prezradiť vlasy.

1. Problémy so štítnou žľazou

Podľa doktorky Charlotte Woodwardovej ľudia, ktorí majú problém so štítnou žľazou, môžu spozorovať častejšie vypadávanie vlasov a zmenu ich vzhľadu. Môže to byť spôsobené hypotyreózou. To je porucha, pri ktorej štítna žľaza nevytvára dostatok hormónov. Presne to môže spôsobiť vypadávanie vlasov, ako aj ďalšie príznaky vrátane únavy, citlivosti na chlad, nepohodlia v kĺboch, priberania na váhe atď.

Doktorka varovala, že mnoho problémov so štítnou žľazou vás vystavuje riziku alopecia areata, autoimunitného syndrómu vypadávania vlasov. Táto forma vypadávania vlasov je spôsobená tým, že imunitný systém útočí na vlasové folikuly. Výsledkom sú kruhové škvrny neočakávaného vypadávania vlasov. Toto ochorenie môže postihnúť mužov, ženy a dokonca aj batoľatá. Obyčajne sa objaví z ničoho nič, dokonca v priebehu niekoľkých dní.

2. Cushingov syndróm

Ak sú vaše vlasy krehké, môžete trpieť Cushingovým syndrómom. Je to nezvyčajná porucha charakterizovaná nadprodukciou kortizolu, hlavného stresového hormónu, v tele. Krehké vlasy sú však len jedným z príznakov. Ľudia, ktorí majú suchingov syndróm, môžu tiež pociťovať zvýšený krvný tlak, únavu bolesti hlavy a napríklad zhoršené hojenie rán.