Čo všetko o vás vie Google? Je toho možno viac, než si myslíte: Takto si to môžete overiť!

Všetci dobre vieme, že mnohé stránky na internete majú k dispozícii veľké množstvo našich osobných údajov. Ktoré presne to ale sú? Takto si to môžete jednoducho overiť!

Ako informuje portál The Sun, existujú skryté zoznamy, ktoré spoločnosti Google odhaľujú dôverné informácie z vášho života. Dobrou správou je, že nájsť tento zoznam zdieľaných informácií je pomerne jednoduché. Taktiež ani vypnutie niektorých funkcií sledovania či vymazanie vyrovnávacej pamäte by vám nemalo robiť žiadny väčší problém.

Jedna z vecí, ktoré o vás Google vie, je to, kto ste a čo robíte. Je to jednoducho preto, lebo vy sami ste poskytli tejto službe tieto informácie a veľa jej napovie aj priamo vaša aktivita na jej platformách. Google má možnosť zhromažďovať údaje napríklad z vašich vyhľadávaní, videí na YouTube, ktoré pozeráte, či aplikácií, ktoré si stiahnete. Ďalšou vecou, ktorú ste tejto spoločnosti poskytli, je adresa vášho bydliska či to, kde ste zamestnaní.

Mnoho zo zdieľaných informácií však uchováva Google aj pre vaše dobro. Konkrétne preto, aby vám mohol ponúkať relevantné reklamy podľa toho, o čo sa zaujímate. Napriek tomu je to len výsledok príliš veľkého množstva osobných údajov, ktoré o vás táto platforma vie. V každom prípade, ak vás to znepokojuje, personalizáciu reklám si môžete vypnúť jediným kliknutím.

Ak sa chcete dozvedieť, aké presne informácie o vás Google za celý čas zhromaždil, musíte si v prvom rade kliknutím na profilový obrázok otvoriť váš účet Google.Dole nižšie viete nájsť aj užitočnú možnosť „Stiahnutie alebo odstránenie dát“.

Ak chcete Google zastaviť v tom, aby ukladal vašu aktivitu, musíte sa vrátiť na možnosť „Údaje a ochrana súkromia“, vybrať „Moja aktivita“ a ďalej možnosť „Aktivita na internete a v aplikáciách“. Na záver stačí už len zmeniť nastavenie zo zapnutého tlačidla na to vypnuté. Na tejto stránke môžete takisto vypnúť dokonca aj históriu polohy a históriu na YouTube.