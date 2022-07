Po horúčavach prišla úľava, no priniesla so sebou problémy: Prahu a stredné Čechy zasiahli búrky

Hasiči v Prahe a stredných Čechách v sobotu popoludní odstraňovali následky búrky - šlo najmä o popadané stromy a zlomené vetvy. K zraneniam, obetiam na životoch a materiálnym škodám nedošlo.

V dôsledku búrky bola popoludní asi na 30 minút prerušená doprava na pražskom letisku, informoval spravodajský web Novinky.cz monitorovaný agentúrou TASR. Hovorkyňa pražského letiska Eva Krejčí informovala, že kvôli búrke bolo v sobotu krátko pred 13.15 h SELČ asi na 30 minút prerušené vypravovanie letov z Prahy.

Následné meškanie letov podľa Krejší nebolo veľké. Výraznejšie sa táto situácia dotkla len letu z Londýna do Prahy. Toto lietadlo bolo odklonené do Drážďan, kde čakalo na lepšie počasie, potom zamierilo do Prahy, uviedla Krejčí.

Búrky sa neskôr popoludní presunuli do juhovýchodnej časti stredných Čiech, spresnili Novinky.cz. Český hydrometeorologický ústav vydal varovanie pred búrkami vo všetkých krajoch ČR, ktoré platí do sobotnej 21.00 h SELČ.