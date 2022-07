V bazénoch na nás číha niekoľko hrozieb: Toto tam nikdy nerobte! Pozor aj na uterák a sex

Aj vy sa občas delíte s niekým iným o uterák? Po prečítaní tohto článku to okamžite prestanete robiť. Lekárka varuje.

Horúčavy nám tento rok dávajú poriadne zabrať a mnohí trávia pekelné dni na kúpaliskách alebo niekde pri vode. Ako uvádza portál The Sun, doktorka Sarah Welshová z Londýna však varuje, toto by sme tam rozhodne nemali robiť.

Podľa jej slov by sme sa nikdy nemali s niekým iným deliť o uterák. „Vyhnite sa zdieľaniu uterákov, pretože by sa cez ne mohli potenciálne šíriť pubické vši,“ varuje a jedným dychom dodáva, že to isté platí aj pre posteľnú bielizeň alebo oblečenie.

Pubické vši, známe ako filcky, sú síce malé, ale niekedy ich môžeme zazrieť vo vlasoch alebo v okolí genitálií. Môžu sa nachádzať aj v oblasti hrudníka, podpazušia, tváre a mihalníc. Kým sa na ne niekto lieči, určite by sa s nikým iným nemal deliť o oblečenie, posteľ alebo žiletky. Taktiež by sa mal vyhýbať sexuálnemu kontaktu a mal by dodržiavať prísne pokyny na pranie posteľnej bielizne. Filcky však nie sú jediná hrozba, ktorá na nás môže v bazéne číhať.

Doktorka Welshová varuje, že ak máte s niekým sex v bazéne, môžete od neho aj vo vode dostať sexuálne prenosnú chorobu. „Dôvodom je, že je menej pravdepodobné, že použijete kondóm,“ vysvetlila. Odporúča sa, aby ste akékoľvek sexuálne aktivity udržiavali mimo vody, aj keď ste s partnerom, ktorému dôverujete, pretože touto cestou sa do tela môžu dostať aj iné baktérie.