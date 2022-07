Dovolenka v luxusnom hoteli sa zvrhla na horor: Rodina skončila v hrozných bolestiach!

Sezóna dovoleniek je v plnom prúde a nie jedna vyčerpaná rodina sa teší na zaslúžený odpočinok a zábavu pri mori. Tejto rodine sa však dovolenka za tisíce zmenila na peklo na zemi.

Ako uvádza portál Daily Mirror, Sheri Smithová, jej manžel a dve deti sa nevedeli dočkať dovolenky v rezorte Delphin Imperial na pláži Lara Beach v Turecku. Celkovo ich oddych pri mori stál 4-tisíc libier, čo je v prepočte približne 4 700 eur. Avšak hneď na druhý deň začali problémy, s ktorými nerátali. Všetci okrem dcéry začali mať žalúdočné ťažkosti, ktoré dospeli do takého štádia, že si vytrpeli päť dní v horúčkach a v neznesiteľnej bolesti spojenej s halucináciami. Po celý čas nedokázali nič zjesť ani vypiť.

43-ročná Sheri z britského Croydonu tvrdí, že ich 5-ročného syna museli dokonca hospitalizovať a lekári im povedali, že ak by jeho zdravotný stav neriešili, mohol by aj zomrieť. Chlapec mal údajne E-Coli alebo salmonelózu, avšak celkovo je ich prípad v štádiu vyšetrovania.

Naštrbené zdravie však nebol ich jediný problém. Rodina sa musela popasovať aj s chaosom počas cestovania, keďže ich let na dovolenku aj späť meškal niekoľko hodín. „Som taká nahnevaná, pretože to mala byť rodinná dovolenka, za ktorú som zaplatila veľa peňazí, a bola kompletne zničená. V podstate sme sa nemohli pohnúť z postele. Mala som halucinácie kvôli horúčke, ale nechcela som ísť do nemocnice, pretože som sa bála, že tam zostanem celé týždne,“ rozčuľovala sa Sheri.