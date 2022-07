Zmizol v priebehu sekundy: Muža vcucla diera na dne bazéna, takto by nemal zomrieť nikto

Firemná párty pri bazéne sa zmenila na horor!

Dno bazéna sa v izraelskom meste Karmei Yosef z ničoho nič prepadlo a priam vcuclo dospelého muža. Hasičom sa jeho telo podarilo nájsť po štyroch hodinách. K tragédii prišlo uplynulý štvrtok počas bežnej firemnej párty. Na nej sa pri bazéne v súkromnej vile v Karmei Yosef bavilo približne päťdesiat osôb. Vzhľadom na horúce letné dni predstavoval bazén ideálne miesto na schladenie.

Doň si skočil aj nič netušiaci Klil Kimhi († 32). Nevedel však, že to bude jeho posledný skok do vody. Podľa portálu The Times of Israel sa zrazu prepadlo dno bazéna. Následný silný prúd vody vťahoval do niekoľko metrov hlbokej diery všetko, čo mu stálo v ceste, vrátane Klila.



„Hladina vody zrazu začala klesať a otvorila sa diera, tá vytvorila vír, ktorý strhol dvoch ľudí dovnútra,“ opísal jeden zo svedkov nešťastia. Druhým nešťastníkom bol 34-ročný muž, ktorému sa však z diery akoby zázrakom podarilo dostať von. Privolaným hasičom sa k bezvládnemu telu Klila podarilo dostať až po štyroch hodinách odstraňovania blata a sutín pod bazénom.