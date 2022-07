Najdlhší jednoslovný názov kopca má 85 písmen: Trúfnete si ho prečítať nahlas a bez chyby? Už v tretine sa vám zakrúti hlava!

Muž predviedol najdlhší názov kopca na svete. Je to poriadny jazykolam. Celý názov znie Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu a je to pôvodne maorijský názov pre 305 metrov vysoký kopec na Novom Zélande. Názov sa zapísal aj do Guinessovej knihy rekordov a v preklade znamená. „Miesto, kde Tamatea, muž s veľkými kolenami, ktorý sa z hôr zošmykoval, na hory sa šplhal a hory prehĺtal – známy ako zemežrút – hral na svojej flaute pre svoju milovanú.“ Dokáže ho vôbec niekto vysloviť bez chyby? Inak, skrátene je to Taumata.