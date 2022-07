Prístup k antikoncepcii na celom území USA? Snemovňa reprezentantov rozhodla

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok schválila návrh zákona, ktorý má zaistiť prístup k antikoncepčným prostriedkov na území celých Spojených štátov. Stalo sa tak mesiac po tom, čo Najvyšší súd USA zrušil výklad o ústavnom práve na interrupciu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Návrh zákona, ktorý ukotvuje právo na nákup a užívanie antikoncepčných prostriedkov a umožňuje tiež, aby ich mohli zdravotníci predpisovať, podporili všetci poslanci Snemovne reprezentantov z radov Demokratickej strany a pridali sa k nim aj ôsmi republikáni. Ďalších 195 republikánov hlasovalo proti návrhu.

AFP konštatuje, že návrh však zrejme neprejde v Senáte, kde je pomer síl medzi demokratmi a republikánmi rozložený 50:50 a na schválenie väčšiny zákonov je potrebných aspoň 60 hlasov.

Minulý piatok prijala Snemovňa reprezentantov dva návrhy zákonov v prospech prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva. Prvý z nich by zlegalizoval interrupcie na celom území USA. Snemovňa podobný zákon schválila už vlani, no nezískal dostatočnú podporu v Senáte. Druhý návrh zákona by poskytoval právnu ochranu ženám, ktoré za účelom vykonania interrupcie vycestujú do iného štátu.

Je však nepravdepodobné, že by návrhy zákonov prijaté zväčša demokratickou Snemovňou podporil aj Senát, v ktorom by za ne muselo hlasovať aj desať republikánov.