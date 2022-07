Podľa Lukašenka nemôže za vojnu na Ukrajine Rusko: Vy ste ju podnietili a pokračujete! To myslí vážne?

Západ chcel vyvolať konflikt s Ruskom a preto vyvolal vojnu na Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovore pre agentúru AFP, v ktorom vyzval na ukončenie konfliktu na Ukrajine.

"Vy (Západ) ste podnietili túto vojnu a pokračujete v nej. Ak by Rusko vás, členov NATO, nepredbehlo, zorganizovali by ste sa a zasadili by ste mu úder," povedal bieloruský prezident.

Lukašenko ďalej uviedol, že ukrajinskí predstavitelia môžu vojnu ukončiť tým, že si s Ruskom sadnú za rokovací stôl, akceptujú jeho požiadavky a "dohodnú sa, že ho nikdy nebudú ohrozovať". "Všetko závisí od Ukrajiny. Zvláštnosťou je, že túto vojnu možno teraz ukončiť za prijateľnejších podmienok pre Ukrajinu," uviedol.

Podľa bieloruského prezidenta je potrebné ukončiť tento konflikt a predísť vypuknutiu jadrovej vojny. "Zastavme to a potom prídeme na to, ako ďalej žiť... Nemusí to zájsť k jadrovej vojne, nie je to potrebné," povedal.

Bielorusko ako blízky spojenec Moskvy, je jedinou európskou krajinou, ktorá podporila ruskú inváziu 24. februára. Umožnila tiež vstup ruských jednotiek na Ukrajinu cez svoje hranice a v prvých týždňoch invázie im poskytovalo aj logistickú podporu.