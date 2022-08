Žena dostala prvú menštruáciu ešte ako batoľa: Vyšetrenia, strach a krutosť, akú si dieťa nezaslúži

Jej telo začalo dospievať len rok a pol po jej narodení, teda ešte predtým, ako sa sotva naučila chodiť.

Ako informuje portál The Sun, Lize Louise (23) z Newcastlu ešte ako dieťaťu diagnostikovali predčasnú pubertu, pre ktorú sa jej telo začalo vyvíjať príliš skoro. Mladá žena mala už ako osemročná také prsia, aké majú dospelé ženy pravidelnú menštruáciu dostávala ešte na začiatku základnej školy. Keď mala Liza 18 mesiacov, jej rodičia sa zhrozili v momente, keď jej začalo krvácať z vagíny. Niektorým novorodencom sa stáva niečo podobné, pričom ide o obdobie známe ako falošná menštruácia, ale u starších bábätiek a batoliat sa to nedeje.

Keďže Liza začala krvácať abnormálne, musela podstúpiť už ako malá niekoľko vyšetrení, ktoré nakoniec preukázali, že má predčasnú pubertu.„Potvrdili to a zistili, že mám plnohodnotnú menštruáciu, akú by som teraz dostala ako dospelá žena. Znamenalo to, že začnem pubertu skôr ako všetci ostatní a začnem sa skoro rozvíjať,“ vysvetlila. Liza vďačí svojim rodičom za to, že sa naučila akceptovať to, čo sa deje s jej telom a nikdy sa preto necítila zle.

Nepríjemnosti sa však začali na strednej škole, kde jej spolužiaci dali veľmi silno pocítiť, že je iná ako ostatní. To vyústilo až do odporného šikanovania zo strany spolužiakov a dokonca aj niektorých rodičov.priznala.

Liza prezradila, že pre tento stav trpí naozaj bolestivou a silnou menštruáciou, ktorú zvláda najmä vďaka užívaniu tabletiek. Mladej žene hrozilo aj to, že by to mohlo ovplyvniť aj jej plodnosť, ale v jej prípade sa to, našťastie, nepotvrdilo. Aj napriek mnohým problémom, ktoré jej to spôsobilo, tvrdí, že jej to pomohlo viac pochopiť vlastné telo. „Teraz mám veľmi zdravý vzťah k svojmu telu a som veľmi otvorená vysvetľovaniu situácie a tomu, čím som si prešla,“ vysvetlila.