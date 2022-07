Nemka († 20) tragicky zahynula na mori: Z toho, čo napísala pred smrťou, behá mráz po chrbte

Žena († 20) prišla o život na šírom mori v austrálskom Sydney. Len niekoľko týždňov pred smrťou zdieľala príspevky o renovácii lode a žartovala o duchoch.

Ako píše denník Daily Mail, mladá žena menom Kassandra Muhr sa pred niekoľkými rokmi presťahovala z Nemecka až do Austrálie, no práve mesto Sydney sa jej stalo osudným. Záchranári ju našli po zrážke v člne v bezvedomí, pričom sa ju už, žiaľ, nepodarilo oživiť. Jej priateľa a miestneho staviteľa lodí, 19-ročného Kobiho Bennetta, previezli s vážnymi zraneniami hlavy do nemocnice.

Kassandra pritom len dva týždne pred smrťou pridala na svoj instagramový profil fotografiu toho, ako brúsi svoj čln. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby príspevok nedoplnila o drobný žart o duchoch, ktorý teraz vyznieva vcelku strašidelne. „Ak uvidíte letieť ducha (v modrých Haines) nad Pittwater, pravdepodobne som to ja pokrytá prachom,“ stálo v príspevku. Na čln inštalovala ako bezpečnostné opatrenie taktiež aj svetlá, keďže oblasť Pittwater, kam sa presťahovala, bývala v noci mimoriadne tmavá.

Zachranárov museli pri slabom osvetlení priviesť na vzdialené mólo vrtuľníkom, aby sa vedeli dostať ku Kassandre a jej priateľovi.Polícia potvrdila, že haváriu spôsobili dve malé plavidlá, z ktorých na jednom mal byť práve Kobi. Mužovi ošetrili vážne zranenia hlavy a následne ho previezli do nemocnice, kde leží vo vážnom, no stabilizovanom stave.

„Vyšetrovanie stále prebieha, ale existujú dôkazy, že plavidlá sa navzájom zrazili,“ uviedol jeden z detektívov. „Ešte sme presne nepochopili, čo sa stalo, ale je možné, že plavidlá išli opačným smerom. Oba člny sa podrobia ďalšiemu forenznému skúmaniu a detektívi takisto zisťujú, či príčinou nešťastia boli alkohol a rýchlosť,“ dodal na záver.