20-tnička sa zahľadela do výrazne staršieho muža, ľudia jej to dávajú vyžrať: Ich videá sú hitom

Láske sa medze nekladú. To platí aj v prípade 27-ročnej Dani, ktorá sa zahľadela do 52-ročného Franka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Manželia sa aj napriek 25-ročnému vekovému rozdielu milujú a negatívne komentáre neprajníkov na internete si nevšímajú. Svedčí o tom aj ich spoločný účet na sociálnej sieti TikTok, na ktorom prezentujú svoj vzťah a ktorý nazbieral už úctyhodných 125-tisíc sledovateľov.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

Pár si videami, na ktorých ukazujú svoj spoločný život, získal srdcia množstva fanúšikov. "Koho to zaujíma, či je starší ako ona. Ak sa milujú, na ničom inom nezáleží,“ napísal jeden z nich. "Môj manžel je odo mňa o 23 rokov starší a už 10 rokov sme v šťastnom manželstve," uviedla ďalšia. Našli sa však aj takí, ktorí na páre nenechali nitku suchú. „Čo to do pekla,“ či „Všetko je to o peniazoch,“ zneli ich komentáre.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

Dani, ktorá je s Frankom už osem rokov, sa v humorne podanom klipe naozaj priznala, že jej muž „za všetko platí“. Dvojica, ktorá sa nedávno zosobášila, v jednom z videí prezradila aj to, že spolu plánujú bábätko číslo dva.