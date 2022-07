Myslela si, že jej priateľ zanechal ľúbostný list: Strašné odhalenie! Niečo také by zlomilo každú

Láska nemusí byť vždy len romantická a krásna. Svoje o tom vie aj mladá žena menom Karla Velarde, ktorá sa so svojím príbehom rozhodla podeliť na sociálnej sieti TikTok.

O tom, že láska vie človeka poriadne zraniť, sa presvedčila Karla na vlastnej koži. Ako uvádza The Sun, vo videu nahratom na TikToku odhalila srdcervúci spôsob, ako sa s ňou jej priateľ rozišiel. "Som nadšená z toho, že mi môj priateľ napísal milostný list..." napísala k videu, no jej nadšenie sa razom premenilo na zdesenie. List so siedmimi stranami, o ktorom si myslela, že je ľúbostný, bol v skutočnosti listom o rozchode.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

V ďalšom videu vysvetlila, čo stálo za ich odlúčením. Karle totiž zavolala kamarátka, aby jej povedala, že jej priateľ sa s ňou pokúšal skontaktovať cez zoznamovaciu appku. Aby toho nebolo málo, jeho profilová fotka bola tá, ktorú mu Karla urobila len pár dní predtým. Kruté zistenie jej teda razom obrátilo život naruby.

Útechu mohla nájsť aspoň v komentároch, ktoré video okamžite zaplavili. „Muži sú takí zbabelí, je mi to tak ľúto,“ stálo v jednom z nich. "Som fakt zvedavá, akú sku**enú vec napísal, aby ospravedlnil podvádzanie,“ napísala ďalšia osoba, zatiaľ čo iná odkázala, čo by spravila na Karlinom mieste: „Okomentovala by som to a vrátila mu to naspäť.“