Správa, na ktorú všetci čakali: Putin prezradil, či Gazprom spustí kohútiky

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil, že plynárenská spoločnosť Gazprom si "úplne" splní všetky svoje povinnosti. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Putin to povedal v období, keď prudko stúplo napätie medzi Západom a Moskvou za jej inváziu na Ukrajine a Rusko sa musí vyrovnávať s množstvom uvalených západných sankcií. "Gazprom si plnil, plní si a bude si plniť všetky svoje povinnosti," povedal Putin novinárom v iránskom hlavnom meste Teherán po rokovaniach s lídrami Iránu a Turecka.

Gazprom, ktorý vývoz plynu potrubím z Ruska zaisťuje, v posledných týždňoch znížil dodávky cez plynovod Nord Stream 1 o zhruba 60 percent, svoj krok zdôvodňuje technickými problémami, respektíve oneskoreným návratom kompresorovej turbíny zo servisu, ktorý v Kanade vykonávala nemecká spoločnosť Siemens Energy.

Zdržanie zapríčinili sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu. Kanada uviedla, že v nedeľu odoslala po oprave turbínu do Nemecka. V utorok Putin uviedol, že Gazprom doteraz nedostal "oficiálne dokumenty" na dovoz turbíny z Kanady.

Európska komisia (EK) neočakáva, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovanom štvrtkovom ukončení údržby znovu spustený, povedal novinárom v utorok eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Jeho komentár prišiel potom, čo Reuters informoval, že ruská plynárenská spoločnosť Gazprom najmenej jednému významnému zákazníkovi v Európe oznámila, že kvôli mimoriadnym okolnostiam nemôže zaručiť dodávky plynu.

To zvýšilo v Európe obavy, že prevádzkovateľ plynovodu po pravidelnej údržbe možno prepravu suroviny už neobnoví. Nord Stream 1 vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do EÚ.