Emma chcela mať opálenú tvár, no návšteva solária dopadla katastrofálne: Bolestivé pľuzgiere a popáleniny!

Mladá žena sa rozhodla, že chce mať opálenejšiu tvár a zašla do solária. Po osemnástich minútach však skončila s vážnymi popáleninami a jazvami.

Ako píše The Sun, vášnivá fitness fanatička Emma Hoffstrom zo Švédska sa so svojím príbehom podelila na sociálnej sieti TikTok. Vo videu, ktoré má viac ako 5 miliónov videní, vyzvala ostatné ženy, aby sa z jej skúsenosti poučili. „Prosím, buďte opatrné ohľadom svojej pokožky,“ povedala. Po návšteve solária mala jasnočervenú tvár a musela ísť do nemocnice, kde jej ju previazali bielym obväzom.

Keď rozprávala, ako jej to zničilo pleť, rozplakala sa. Jej tvár bola po opaľovaní celá opuchnutá a plná bolestivých pľuzgierov. Následne zverejnila ďalšie video, kde vysvetlila, čo sa stalo a prečo sa tak dlho opaľovala. „Solárium bolo rozbité. Má limit, koľko UV svetla vyžiari, a v tomto prípade nebol žiadny. Príliš veľa UV svetla spôsobilo popáleniny na mojej tvári,“ povedala Emma.

Napriek tomu, že si veľa vytrpela, salón nezažalovala. „Aj bez toho som bola vystresovaná kvôli bolesti a liečbe,“ hovorí. Švédka sa vo veľkej miere spoliehala na lieky proti bolesti, antibiotiká a rôzne krémy predpísané lekármi. Emma si uvedomuje aj nebezpečenstvo rakoviny kože. Solárium s ňou spájajú viacerí odborníci a v krajinách ako Brazília či Austrália bolo zakázané.