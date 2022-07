Otec brutálne zabil svoju vlastnú dcéru († 19): Z opisu krutého činu vám pukne srdce

Tragédia, ktorá trhá srdce. Ako môže otec siahnuť na život vlastného dieťaťa?

Lauren Malt († 19) so svojim otcom Nigelom (44) nemala ideálny vzťah. Žila s mamou a mladšími súrodencami v meste Kiking Lynn v anglickom Norfolku. S otcom sa Lauren nevídala tak často. No bola šťastná, mala rodinu a priateľa, ktorého milovala.

Osudné momenty sa odohrali veľmi rýchlo, no zdesení svedkovia na chvíle hororu, ktoré sa odohrali krátko pred Laureninou smrťou, nikdy nezabudnú. Nigel sa snažil svojej dcére 19-krát dovolať. Podľa The Sun Lauren hovor prijala iba raz a trval minútu a 6 sekúnd. Nevedno, o čom spolu otec s dcérou rozprávali, no krátko po telefonáte sa už Nigel objavil pred dievčininým domom, kde sa strhla hádka.

Nigel sa správal ako zmyslov zbavený a na dcérin šok vytiahol páčidlo. S ním sa muž snažil ublížiť Laureninmu priateľovi. Lauren sa nezľakla, nabrala odvahu a snažila sa brániť svojho priateľa pred otcom, ktorého už však nešlo zastaviť.Z nepochopiteľného dôvodu Nigel nasadol do auta a do svojej dcéry opakovane narážal. Po jej mladom tele prešiel kolesami mercedesu dvakrát.

Svedkovia činu zostali v absolútnom šoku, jediné, čo Nigel opakoval bolo, aby nikto nevolal políciu. Otec schytil svoju dcéru, ktorej telo len pred pár momentami zmrzačil, a hodil ju na zadné sedadlo. Naštartoval a zastavil až pred obchodom, kde pracovala jeho žena, Laurenina matka. Tej už po ceste volal, že ich dcéra je mŕtva.

Dievča okamžite previezli do nemocnice, no lekárom sa už mladý život nepodarilo zachrániť. Tínedžerka utrpela zlomeninu chrbta, hrudnej kosti a rebier. “Moje dieťatko, je to moja chyba, ja za to môžem,” nariekal otec, ktorého medzičasom opustil hnev, kvôli ktorému zabil svoje vlastné dieťa. Tam násilníka polícia zatkla.

Súd bol k Nigelovi nekompromisný. V sieni pustili nahrávku, na ktorej bolo počuť, ako Lauren po zrážke s autom v agónií narieka. Je teda zrejmé, že nešlo o nehodu, ale Nigel svojej dcére ublížil úmyselne. Súd uznal, že muž je vinný. Nigel však stále popiera, že svoju dcérku zavraždil.