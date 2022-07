Parížom otriasol krvavý incident: Na terasu baru spustili streľbu, hlásia obeť aj ranených

TASR správu prevzala od agentúry AFP. K incidentu došlo po tom, čo dvaja muži "vystúpili z vozidla a strieľali na jednotlivcov sediacich na terase baru" v severovýchodnej časti francúzskej metropoly. Jedného z útočníkov polícia zadržala, druhý bol stále na úteku, spresnili policajné zdroje.

#BreakingNews PARIS - There was a shooting in the 11th arrondissement. 1 Killed and 4 injured.#Paris pic.twitter.com/Eumlw8Eckb