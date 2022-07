Babička fotí medvede po celom svete: Na Slovensku ju ale upútalo čosi iné! Čo zachytila objektívom?

Jenny Hibbert (70) chodí po svete a fotí život v prírode. Jej najväčšou vášňou sú však medvede, za ktorými neraz cestovala do Fínska či Poľska. Zavítala aj na Slovensko, no paradoxne tu ju očarila sova plamienka driemavá.

Vo fotografovaní našla útechu. Keď mala 62 rokov, kúpila si svoju prvú digitálnu kameru. „Prechádzala som ťažkým rozvodom. Každý rozvod je nočná mora. Nejako ma to odpútalo od všetkého, a tak som sa vrhla na fotenie,“ uviedla Jenny. Najprv začala s fotením prírody vo Walese, kde žije. Hoci je Jenny mamou štyroch detí, od ktorých má desať vnúčat a dve pravnúčence, stíha popritom cestovať za fotením do sveta.

A to aj v náročných klimatických podmienkach. Jej nič netušiacimi modelmi sú zvieratá, no predovšetkým medvede. Láska k nim ju už dvakrát priviala do obľúbeného Fínska, kde sa jej podarilo nafotiť medvedie mláďatá. Neraz jej však počas fotenia šlo o život. Jedného z medveďov totiž zaujala vôňa čokolády, ktorú mala vo svojej batožine.

„Medveď hnedý ju vycítil a snažil sa dostať do úkrytu. Tak som len búchala na tú stranu úkrytu, aby utiekol preč,“ opísala Jenny. Za medveďmi cestovala aj do Poľska a zrejme odtiaľ si odskočila aj na Slovensko, kde ju však upútalo niečo celkom iné. „Fotografia vznikla, keď som bola na Slovensku, plamienka driemavá v neskorom popoludňajšom svetle,“ napísala na svojej facebookovej stránke.