Za dokonalým úsmevom vycestovala do Turecka: Najhoršie rozhodnutie jej života! Všetko sa zmenilo na horor

Lisa Martynová (48) si nechala v Turecku urobiť zuby, teraz to ľutuje a označuje to ako „najväčšiu chybu svojho života“.

Dôvodom, prečo sa rozhodla nechať si urobiť zuby za hranicami domova bola podľa britského bulvárneho portálu The Sun nízka cena. Vyšlo ju to však drahšie než očakávala. Teraz musí znášať obrovské bolesti a navyše aj peňažný účet.

Prvýkrát si nechala Lisa urobiť zuby už v roku 2011. Vtedy šlo o vrchnú sadu zubov. Zaplatila za to celkovo 1.800 libier (2120 eur). Tvrdí, že problémy so zubami mala vždy, a tak sa odhodlala k takémuto kroku. Po desiatich rokoch sa do Turecka musela vrátiť, keď začala mať problém s jedným zo zubov.

Po rezervovaní termínu u lekára jej bolo povedané, že bude potrebné vymeniť celý horný rad zubov a nie len ten jeden, s ktorým sú problémy. Klinika si za procedúru zaúčtovala 3.500 libier (4122 eur), s čím Lisa súhlasila. Keď sa to však začalo, Britka zostala podľa vlastných slov „traumatizovaná“. Vraj to bolo ako z „hororového filmu“. „Nikdy som nič podobné nezažila,“ opisuje to, čo sa dialo.

Lekár jej začal v zuboch vŕtať a nekonečne búchať: „Dve hodiny som z toho kresla vyskakovala od bolesti. Ani sa ma neopýtal, či je všetko v poriadku. Neponúkol mi ani napiť sa vody. Celé ústa som mala opuchnuté.“ Lisa mala znecitlivené všetko od krku až po vrch nosa, no bolesť stále cítila. „Netušila som, že všetky moje prirodzené zuby spílili a zostali mi len korunky,“ dodáva.

Tvrdí, že ju nikto na klinike neinformoval o rizikách ani s ňou nediskutoval o alternatívnych možnostiach. Po tom, čo sa vrátila domov z hororovej „dovolenky“ a požiadala o radu britského zubára, dostala zdrvujúcu správu, že dostala korunky. Povedala, že by „dala čokoľvek“, aby to mohla zmeniť. Teraz sa však zmierila s tým, že bude musieť nosiť zubnú protézu a každý deň žiť v bolestiach. „Je to najväčšia chyba môjho života,“ ukončuje rozprávanie Lisa.