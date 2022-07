Aj naši verní chlpáči potrebujú pred slnkom ochranu: Na týchto partiách opaľovacím krémom nešetrite

Letné dni nenechajú tvrdnúť doma nikoho. Slnečné počasie neťahá von len ľudí, ale aj ich štvornohých miláčikov.

Často však pri tom zabúdame na ochranu pred silnými slnečnými lúčmi. Pred tými by sme sa mali chrániť nielen my, ale aj verní chlpáči. Podľa veterinárky Anny Ewers Clark je ich srsť skvelou prirodzenou ochranou pred slnkom, no má to aj jeden háčik. „Sú partie, kde nemajú veľa srsti, a to sú tie kľúčové miesta ako sú uši a ňufák, o ktoré sa obávame.“ uviedla Clark.