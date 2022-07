Smrteľná choroba spôsobujúca krvácanie z nosa mätie lekárov: Rozšíri sa ako opičie kiahne?!

Medzi príznaky patrí aj horúčka, bolesť hlavy a únava – nie je však jasné, ako vírus zabíja.

V tanzánijskom juhovýchodnom regióne Lindi bolo hlásených najmenej 13 prípadov zvláštneho ochorenia. Zahynuli traja ľudia, uviedla tamojšia vláda, píše The Sun.



Tím lekárov a zdravotníckych expertov sa snaží vyšetriť chorobu, ktorá vyzerá podobne ako vírusová hemoragická horúčka. Hlavný lekár krajiny Aifello Sichalwe vo vyhlásení uviedol, že všetci pacienti mali negatívny test na podobné vírusy akými sú Ebola a Marburg, ale i na Covid-19. Jeden z pacientov sa úplne zotavil, zatiaľ čo ostatní sú izolovaní. "Vláda vytvorila tím odborníkov, ktorí túto neznámu chorobu stále vyšetrujú," dodal. Ľudí v okolí vyzval, aby zachovali pokoj.

Ak by sa vírus preniesol zo zvieraťa na človeka, znamenalo by to zoonotickú chorobu.Správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovala, že zoonotické choroby sa v Afrike stávajú čoraz väčším problémom. Postihnutá je však len Afrika – ako je vidieť v prípade opičích kiahní, ktoré sa teraz nezvyčajne šíria po celom svete.