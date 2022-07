Gazprom vyhlásil stav vyššej moci na dodávky zemného plynu: Na koho sa obmedzenie vzťahuje?

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom vyhlásila stav vyššej moci na dodávky zemného plynu do Európy najmenej jednému významnému odberateľovi.

Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na písomné oznámenie firmy platné od 14. júna. Žiadne ďalšie podrobnosti neuviedla. Podľa agentúrnych zdrojov sa obmedzenie vzťahuje na dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Gazprom sa k veci zatiaľ nevyjadril.

Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) podľa denníka Financial Times (FT) krátko po správe varovala, že Európa musí spotrebu plynu okamžite znížiť. Spomenula obmedzenie klimatizácie a predaj plynu priemyselným odberateľom v aukciách, inak podľa nej hrozí, že v zime bude surovina na prídel.

Šéf IEA Fatih Birol vyzval európske vlády, aby "využili každý deň" a v ďalších troch mesiacoch naplnili zásobníky. "Posledné kroky Ruska k väčšiemu obmedzeniu dodávok zemného plynu spolu s ďalším narušením dodávok sú pre Európsku úniu najvyššou pohotovosťou, uviedol Birol. Vyššie ceny podľa neho síce už sčasti dopyt obmedzili, ale "Európa musí pred ťažkou zimou prijať ďalšie výrazné opatrenia".

Gazprom v júnovom oznámení uviedol, že nemôže plniť svoje záväzky kvôli mimoriadnym okolnostiam, nad ktorými nemá kontrolu. Dátum vyhlásenia vyššej moci sa zhruba kryje so začiatkom obmedzovania kapacity Nord Streamu 1 na súčasných zhruba 40 percent pôvodného stavu.

Plynovod Nord Stream 1, ktorý je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do EÚ, teraz prechádza pravidelnou údržbou. Trvať by mala do 21. júla. Najmä v Nemecku sa ale objavujú obavy, že Gazprom prevádzku plynovodu po odstávke neobnoví.