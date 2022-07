V Somálsku havarovalo lietadlo s 30 ľuďmi na palube: Stroj začal po páde horieť!

Všetkých cestujúcich aj členov posádky sa podarilo evakuovať, skôr než stroj pohltili plamene, informovala somálska tlačová agentúra Sonna.

Bezprostredne nebolo jasné, či niekto z ľudí na palube utrpel zranenia; úrady však ubezpečili, že ani jeden z nich neprišiel o život. Podľa správ miestnych médií sú zrejme všetci evakuovaní v poriadku.

Video: A Jubba Airways domestic flight from Baidoa to Mogadishu crashes outside Mogadishu International Airport, #Somalia on Monday morning. All 33 passengers and crew luckily survived, as per airport officials. (Video @SONNALIVE ). pic.twitter.com/dZHWmpCyo2