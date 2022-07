Tínedžer z Austrálie strávil v sýrskom väzení tri roky: Teraz sa smútiaca rodina obáva toho najhoršieho

Austrálsky tínedžer pravdepodobne zomrel v po troch rokoch strávených v sýrskom väzení, uviedla v pondelok jeho rodina, ktorá zároveň vyzvala na prepustenie ostatných zadržiavaných žien a detí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Yusuf Zahab podľa vyjadrení rodiny zomrel z "neznámych dôvodov" vo väznici Sináa v meste Hasaka na severovýchode Sýrie. Kurdmi vedené jednotky v tejto väznici zadržiavali podozrivých spojených s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS). Väzenský komplex sa začiatkom tohto roka stal dejiskom intenzívnych bojov medzi bojovníkmi IS a jednotkami podporovanými USA.

Yusuf Zahab sa narodil v Sydney a keď ho príbuzní vzali do Sýrie, mal 11 rokov. Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) ho následne zadržali v roku 2019. "Sme zarmútení a nahnevaní," uviedla Zahabova rodina vo vyhlásení, ktoré zverejnila organizácia Human Rights Watch (HRW).

Tínedžer predtým žiadal o pomoc vo zvukových odkazoch, ktoré zverejnila HRW. Opisoval v nich, že je svedkom zabíjania ostatných detských väzňov počas razie vo väznici. Austrálske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že správy o jeho úmrtí naďalej preveruje, ponúklo však Zahabovej rodine konzulárnu pomoc.

Západné krajiny čelia dileme, ako pristupovať k svojim občanom zadržiavaným v Sýrii od skončenia vojenskej operácie proti IS v roku 2019, konštatuje AFP. K tejto džihádistickej skupine sa pripojili stovky bojovníkov. Tí so sebou často vzali aj svoje manželky a deti, aby žili v "kalifáte", ktorý IS vyhlásil na dobytých územiach v Iraku a Sýrii.

Podľa organizácie Human Rights Watch na severovýchode Sýrie zadržiavajú viac než 41.000 zahraničných občanov pre ich údajné väzby na IS. Väčšina z nich je vo veku do 12 rokov.

Zahabova rodina vyzvala austrálsku vládu, aby konala. "Prosíme, repatriujte zvyšné austrálske ženy a deti. Prosíme, konajte, kým nebude stratený ďalší život," uviedla.