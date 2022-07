Vojvodkyňa Camilla oslávila 75. narodeniny: Takto si budúca kráľovná dopriala povestný čaj o piatej

Čas je vraj neúprosný. No zdá sa, že vojvodkyňa Camilla našla spôsob, ako ho presvedčiť. V nedeľu totiž manželka princa Charlesa (73) oslávila svoje 75. narodeniny, ktoré by jej však len málokto tipoval.

Camilla v minulosti čelila nemilosti britského národa, ktorý ju prvotne vnímal ako „tú tretiu“ v manželstve princa Charlesa s princeznou Dianou (†36). Po tom, čo sa Camilla a napokon aj Charles rozviedli so svojimi vtedajšími partnermi, nestálo v ceste ich vzájomných sympatií už takmer nič.

Zosobášili sa v apríli 2005, no najprv mali len občiansky obrad. Dôvodom bolo to, že obaja boli rozvedení, čo pre cirkev znamenalo prekážku.A hoci to Camilla nemala ako druhá žena po boku budúceho následníka trónu ľahké, srdcia Britov sa jej podarilo získať pre ňu typickým zmyslom pre humor, ako aj svojou bezprostrednosťou.Začiatkom roka však súčasná panovníčka šokovala verejnosť, keď vyjadrila svoje želanie, aby Camilla bola známa ako kráľovná manželka. Na oslávenkyňu, ktorej palác v nedeľu pri príležitosti jej 75. narodenín zverejnil jej portrét, tak čaká žiarivá budúcnosť.