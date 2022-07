Muž má potetované dve tretiny tela, čo obzvlášť hnevá kresťanov: Odkazy o pekle a nenávisti

Spevák a tatér Renato De Santa (40) vždy miloval tetovania, telesné modifikácie a iné úpravy tela. Potetovaných má 65% tela, na čo minul nemalé peniaze.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

, píše Daily Star. Svoje prvé tetovanie si dal urobiť v 18-tich rokoch a odvtedy sa to rozbehlo. Okrem tetovaní má aj piercing v obočí a v ušiach. Jeho premena zahŕňa silikónové implantáty do čela a tetovanie očných buliev. Na protest proti cirkvi si nechal do kože na boku hlavy vyleptať číslo „666“. Keď mal 25 rokov, začal tetovať. „,“ vysvetlil.,“ dodal. Umelec sa obklopuje rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, takže sa len zriedka stretne s kritikou za svoj extrémny vzhľad. Ľudia na internete mu píšu, že pôjde do pekla. „V súčasnosti stále existujú predsudky, ale dostávanie správ ma neznepokojuje.Brazílčanovi sa páči, že vyzerá „ako démon“ a plánuje ďalšie úpravy, medzi ktoré patria rozrezanie uší, implantáty v obočí, lícnych kostiach a genitáliách, ako aj piercingy na intímnych partiách. O najbolestivejšej úprave Renato povedal: „Je to medzi rozrezaným jazykom a skarifikáciou na mojej hlave.