Slovinci plot ničia, Maďari ho zvyšujú: Podľa Orbána sú migranti čoraz brutálnejší

Vláda maďarského konzervatívneho premiéra Viktora Orbána zosilní plot z ostnatého drôtu na hranici so Srbskom, ktorý má brániť migrantom snažiacim sa dostať sa do Maďarska. V sobotu o tom informovala agentúra APA.

Teraz štvormetrový plot sa má zvýšiť o ďalší meter. Nový plot vláda v Budapešti nechá postaviť na maďarsko-srbsko-chorvátskom trojmedzí v oblasti národného parku Dunaj-Dráva. Maďarsko so stavbou plotov na južných hraniciach začalo počas migračnej krízy v roku 2015.

Podľa premiéra Orbána ale krajina čelí silnejúcemu migračnému tlaku a ľudia, ktorí sa do nej snažia ilegálne dostať, sú vraj stále brutálnejší. V rámci maďarskej polície preto vznikajú zvláštne policajné oddiely určené na nasadenie na hraniciach. V piatok začal nábor záujemcov o službu u nich, zástupca policajného šéfa Zsolt Pozsgai povedal, že do troch rokov by u týchto oddielov malo prácu nájsť 2200 ľudí.

Zatiaľ čo Maďarsko ochranu hranice posilňuje, slovinská armáda v piatok bariéru s ostnatým drôtom na hranici s Chorvátskom začala rozoberať. Nová vláda liberálno-zeleného premiéra Roberta Goloba uvádza, že situácia sa od migračnej krízy z rokov 2015 a 2016 úplne zmenila a plot je teraz "neadekvátnym riešením". Nahradiť ho majú iné spôsoby ostrahy hranice.