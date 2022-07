Prachová búrka spôsobila obrovskú smršť! Na diaľnici sa zrazilo až 21 vozidiel: Zomrelo šesť ľudí

Zrazilo sa celkom 21 vozidiel, nákladné aj osobné autá. "Vyzerá to, že silný víchor vyvolal prachovú búrku s nulovou viditeľnosťou," cituje agentúra AP Jaya Nelsona z montanskej diaľničnej polície. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, koľko ľudí pri kolízii utrpelo zranenie, na mieste ale zasahovali posádky mnohých sanitiek.

#BREAKING: Numerous fatalities, 30+ injured following large pileup on I-90 in Hardin, Montana pic.twitter.com/bVuA0wQH8H