Ruská verzia reštaurácií McDonald's má veľké problémy: Vojna im narušila dodávky dôležitej suroviny

Keď sa minulý mesiac v Rusku znovu otvorili bývalé reštaurácie McDonald's pod novým vedením a značkou, vyvolalo to vzrušenie. Ale nástupca amerického reťazca veľmi rýchlo narazil na zásadný problém - nedostatok hranolčekov.

McDonald's opustil ruský trh po invázii na Ukrajinu, ktorá priniesla bezprecedentné sankcie Západu proti Moskve. Americký reťazec rýchleho občerstvenia v máji predal všetky reštaurácie, ktoré vlastnil, miestnemu držiteľovi licencie Alexandrovi Govorovi. Ten prostredníctvom svojej firmy GiD LLC v rámci franšízy prevádzkoval dovtedy 25 reštaurácií McDonald's.

Nový vlastník teraz čelí problémom so zabezpečením dodávok zemiakov. Pripisuje to slabej úrode v Rusku a ťažkostiam s dovozom zo zahraničia v dôsledku prerušenia dodávateľského reťazca. Reštaurácie pod novým názvom Vkusno & točka, čo v preklade znamená "Chutne a bodka" sa začali znovu otvárať 12. júna a v ten deň predali takmer 120-tisíc hamburgerov.

Ale po tom, ako zákazníci minulý týždeň začali zverejňovať obrázky jedálneho lístka bez hranolčekov, sieť reštaurácií Vkusno & točka oznámila, že budú chýbať v ponuke až do jesene. Vedenie spoločnosti uviedlo, že aktuálne je "nemožné dovážať z trhov, ktoré by sa mohli stať dočasnými dodávateľmi zemiakov". "Zemiaky sa do ponuky reťazca vrátia v plnom rozsahu začiatkom budúceho zberu úrody na jeseň 2022," uvádza sa vo vyhlásení.

Nedostatok zemiakov poukazuje na ťažkosti, ktorým čelia ruské firmy, keďže sankcie a prerušenie dodávateľského reťazca komplikujú dovoz tovarov do Ruska. Generálny riaditeľ spoločnosti Vkusno & točka Oleg Paroev minulý mesiac priznal, že "značné percento" ingrediencií pochádza zo zahraničia.

Napriek problémom v sieti Vkusno & točka ruské ministerstvo poľnohospodárstva minulý týždeň informovalo, že tohoročná úroda zemiakov bude väčšia ako vlani a že trh je "plne zásobený zemiakmi vrátane spracovaných zemiakov".