Snemovňa USA odhlasovala obnovenie práva na potrat: Senát to však zrejme zablokuje

Americká Snemovňa reprezentantov v piatok schválila návrh, ktorý by naprieč USA uzákonil právo na potrat anulované v júni najvyšším súdom.

Ide o prvú legislatívnu reakciu Demokratickej strany na verdikt, ktorý zvrátil takmer 50 rokov platný výklad americkej ústavy, napísala agentúra AP. Iniciatíva, ktorú podporuje aj demokratický prezident Joe Biden, však nemá dostatočnú podporu na prekonanie republikánskych obštrukcií v Senáte.

Snemovňa rovnaký návrh poslala do Senátu už v minulom roku a plán následne stroskotal, pripomína spravodajský web Axios. Procedurálne pravidlá menšie z dvoch komôr Kongresu umožňujú komukoľvek z členov blokovať legislatívne návrhy, ak nemajú podporu aspoň 60 senátorov. Senát je od vlaňajšieho januára medzi demokratmi a republikánmi rozdelený pomerom 50 kresiel k 50, pričom z republikánskeho tábora v minulosti podporili právo na potrat iba dve senátorky.

V uplynulých skoro 50 rokoch garantoval Američankám právo ukončiť tehotenstvo zhruba do jeho 24. týždňa verdikt najvyššieho súdu z prípadu Roeová vs Wade. Súd v ňom rozhodol, že americkí zákonodarcovia nemôžu potraty zakazovať vzhľadom na istú pasáž 14. dodatku americkej ústavy týkajúcej sa odopierania osobnej slobody. V júni však pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu precedens zvrátila a reguláciu potratov vrátila do rúk amerických štátov či Kongresu.

Návrh prijatý v Snemovni reprezentantov výsledkom 219 hlasov na 210 by skôr platný výklad ústavy uzákonil. Bránil by štátom v zakazovaní potratov do fázy tehotenstva, kedy je plod schopný prežiť mimo maternice. Okrem toho by zakázal vyžadovať od pacientov "lekársky nepotrebné osobné návštevy" pred vykonaním zákroku.

Po uzákonení práva na potrat v posledných mesiacoch opakovane volá prezident USA Biden, ktorý čelí aj od niektorých straníckych kolegov kritike, že vo veci nekoná dostatočne razantne. Na konci júna vyhlásil, že zákonodarcovia by v tejto súvislosti mali urobiť výnimku z procedurálnych pravidiel Senátu, ak to bude potrebné.

Demokratickí kongresmani okrem obnovy federálneho práva na interrupcie navrhujú aj opatrenia, ktoré by garantovalo tehotným ženám a dievčatám možnosť vycestovať kvôli potratu do iného štátu. Ďalej chcú budúci týždeň presadiť uzákonenie práva na antikoncepciu.

Republikáni medzitým v štátoch naprieč USA zavádzajú prísne reštrikcie na vykonávanie potratov, často bez výnimiek pre obete znásilnenia. Tiež už v snemovni predložili návrh federálneho zákazu interrupcií od chvíle, kedy možno u embrya detekovať srdcový tep. Niektorí republikánski zákonodarcovia o ukončení tehotenstva hovoria ako o "vraždení detí".