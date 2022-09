Žena letela cez celú krajinu na rande s neznámym mužom: Ráno však zostala ako obarená

Pre lásku je človek ochotný obetovať často veľa. Niekedy až toľko, že tomu sám nerozumie. Táto žena si však svoju pobláznenosť bude vyčítať ešte dlho.

Ako informuje portál New York Post, žena menom Samantha sa na sociálnej sieti TikTok zdôverila, že si kúpila let cez celú krajinu. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tento let neabsolvovala kvôli mužovi, s ktorým sa dovtedy videla len cez videohovor.

Ako ďalej priblížila, prvú noc zostala s nápadníkom v jeho rodnom dome a potom zamierili do hotela. Namiesto toho, aby sa na druhý deň prebudila a videla vedľa seba svoj nový objav, zostala poriadne nemilo prekvapená. „Letela som cez krajinu, aby som stretla môjho nápadníka. Keď som sa zobudila, bol preč so všetkými svojimi vecami,“ priznala vo videu, na ktorom sa následne otočila na prázdnu stranu postele.

So sledovateľmi zdieľala aj textové správy, ktoré tomuto chlapíkovi vzápätí v ten deň napísala.„Mohol si to spraviť skôr, aby som mohla zmeniť let,“ posťažovala sa mužovi v jednej zo správ. „Zobral si aj moju vodku?“ spýtala sa v ďalšej, pričom vysvetlila, že večer predtým obaja pili a hrali spoločenské hry.

Pokúsila sa mu taktiež niekoľkokrát volať, ale ani raz jej telefonát nezdvihol. Spravil tak až v momente, ako mu volal ich spoločný priateľ, ktorého o to Samantha poprosila. Tento hovor chlapík odrazu zdvihol, ale v pozadí mu hrala hlasná hudba. Jeho ospravedlnenie neskôr znelo, že mali doma „rodinnú núdzovú situáciu“.