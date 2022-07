Tragédia na oslavách Dňa Bastily: Ohňostroj zabil sedemročného chlapca († 7) a jeho sestru († 24)

Incident sa odohral, keď uprostred davu ľudí vybuchol ohňostroj. V piatok o tom informoval starosta mesta Cholet, píše TASR podľa správy britskej stanice BBC.

Starosta Choletu Gilles Bourdouleix uviedol, že obete sa nachádzali aj s ďalšími rodinnými príslušníkmi na miestnom futbalovom ihrisku približne 50 metrov od miesta, kde sa odpaľovala pyrotechnika. Jedna z rakiet explodovala medzi ľuďmi, pričom sedemročný chlapec bol na mieste mŕtvy. Jeho 24-ročná sestra následne dostala infarkt, ktorému podľahla. Niekoľko ďalších prítomných ľudí utrpelo zranenia.

