Ste magnetom na komáre? Po týchto skvelých tipoch vás zaručene obídu!

Niekomu sa v lete vyhýbajú na kilometre, iným ho vkuse znepríjemňujú. Ak patríte do skupiny nešťastlivcov, ktorým komáre neprestajne pijú krv, tieto rady sú ako ušité pre vás.

Ako píše portál The Sun, Stephanie Nguyen bola jedným z ľudí, na ktorých neustále sadali takmer všetky komáre v okolí. Odkedy sa však drží niekoľkých zásad, nepríjemných štípancov má podstatne menej.

Tmavej sa vyhnite

Keďže komáre lákajú skôr ľudia, ktorí nosia tmavšie oblečenie, s príchodom leta stavte radšej na farebný šatník. Nič nepokazíte ani vtedy, ak sa rozhodnete oblečenie vrstviť, aby ste si pokožku ochránili ešte viac, no vo vysokých teplotách to, samozrejme, môže byť často dosť nereálne. Ak to však teploty dovolia, minimálne na prechádzky pri stojatej vode noste vždy bundu. Čomu by ste sa ale mali naopak vyhnúť, sú silné parfumy, ktoré komárov môžu priťahovať.

Odstrašujúce prostriedky

Existuje množstvo vecí, ktoré komáre odstrašujú, ale jedným z najlepších prírodných odpudzovačov tohto hmyzu je obyčajná levanduľa. Vďaka štúdie ešte z roku 2009 sa zistilo, že levanduľový olej má 93 % repelentný účinok proti komárom vo vnútorných priestranstvách a vonku aspoň 53 %. Sama Stephanie prezradila, že odkedy to zistila, používa v lete levanduľový a mätový šampón i kondicionér. Okrem toho tiež zapaľuje citronelové sviečky a vonné tyčinky, ktoré takisto odpudzujú hmyz a príjemne vám rozvoňajú dom.

Zelená záchrana

Medzi rastliny, ktoré odpudzujú komáre, patrí spomínaná citronela. Okrem toho, že vás môže zachrániť pred štípancami, však môže byť toxická pre vaše domáce zvieratká. Preto ak máte nejaké doma, táto rastlina nemusí byť pre vás najšťastnejšou voľbou. Stephanie navrhuje ako alternatívu napríklad medovku lekársku, bazalku či rozmarín.