Príbeh ako z filmu! Náhodné stretnutie na letisku a následný let im zmenil život: Budete žasnúť

Stretnúť svoju osudovú lásku môžete skutočne hocikedy a hocikde. Dôkazom toho je aj tanečnica Krystina Burton (30) a jej partner Gabriel Solberg (34).

Dvojica sa seba natrafila na letisku v New Yorku, keď im meškalo spojenie do Los Angeles. Gabriela sedela v prázdnom rade sedadiel na tichom letiskovom termináli, keď vtedy 34-ročný Gabriel zhodil tašku a sadol si vedľa nej, uvádza CNN. Krystina si všimla, že má zakalené oči a málo si všíma svoje okolie – vrátane jej osobného priestoru. Keď si všimla, že na jeho letenke je uvedené, že budú sedieť vedľa seba v lietadle späť do LA, nebolo jej všetko jedno.

Ako uvádza Mirror, keď Krystina nakoniec nastúpila na let Alaska Airlines a videla muža už usadeného v ich rade, pokúsila sa rýchlo nasadiť slúchadlá, aby sa vyhla akejkoľvek konverzácii – no nebola dosť rýchla. Gabriel pre CNN uviedol, že bol uchvátený jej úsmevom. Zdala sa mu povedomá, a tak sa jej spýtal, či náhodou nesedela vedľa neho na termináli.

Dvojica sa začala rozprávať, v čom pokračovali aj počas dvojhodinového meškania do odletu. Počas meškania a letu prebrali množstvo tém, od svojej práce až po lásku k cestovaniu a pracovné skúsenosti v Európe. Ich debata pokročila až natoľko, že sa stihli zaoberať aj náboženstvom a ich myšlienkami o zmysle života. Vo vzduchu si stihli pozrieť aj filmy a celú cestu sa zabávali a debatovali.

Keď lietadlo pristálo a pasažieri vystúpili na letisku v Los Angeles, dvojica bola pripravená ísť každý svojou cestou. Namiesto toho, aby sa definitívne rozlúčil, Gabriel Krystine povedal, že sa vráti o týždeň, pretože „sa tu niečo deje“. Keď odchádzal preč – pobozkal svoju čoskoro priateľku na líce a svojmu bratovi poslal textovú správu so slovami - „spoznal som dievča svojich snov“. Po týždni sa vrátil, pričom spolu hodiny pretelefonovali. Gabriel preletel celú krajinu, aby ju mohol vziať na rande.