Desivé predpovede Baby Vangy na rok 2022 sa napĺňajú: Aké hrôzy majú ešte ľudstvo postihnúť?!

Jasnovidka Baba Vanga, vlastným menom Vangelia Gushterová, ktorú prezývajú aj Nostradamus z Balkánu, sa stala známou svojimi predpoveďami budúcnosti.

Slepá mystička prišla o zrak, keď mala len 12 rokov. Odvtedy o sebe tvrdila, že ju Boh obdaroval schopnosťou predpovedať budúcnosť. Na rok 2022 predpovedala množstvo záhub, medzi inými aj prírodné katastrofy či dokonca mimozemskú inváziu. Už teraz však môžeme povedať, že dve z jej vízií sa, zdá sa, stali skutočnosťou. Na rok 2022 predpovedala, že niekoľko ázijských krajín a Austráliu zasiahnu intenzívne záplavy. Začiatkom tohto roka boli časti Austrálie naozaj zaplavené prudkými dažďami, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy a masové evakuácie.

Podľa The Mirror Baba Vanga tiež naznačila, že mestá budú v dôsledku sucha zasiahnuté nedostatkom vody. To sa v súčasnosti deje aj v Európe. News Corp uvádza, že Portugalsko požiadalo svojich občanov, aby obmedzili používanie vody, zatiaľ čo Taliansko momentálne prežíva najhoršie sucho od 50. rokov minulého storočia.

V tomto roku by podľa predpovedí Baby Vangy mal ešte ľudstvo postihnúť smrtiaci vírus zo Sibíri, invázia mimozemšťanov, invázia kobyliek či nárast využívania virtuálnej reality. Baba Vanga, ktorá zomrela v roku 1996, zanechala po sebe proroctvá až do roku 5079. Hoci mnohé z jej postrehov boli úplne mimo, mnohé z nich sa naplnili so šokujúcou presnosťou. Vanga v roku 1989 povedala, že Ameriku zasiahnu dva „oceľové vtáky“. Mnohí to interpretovali ako odkaz na teroristické útoky z 11. septembra 2001.

Podľa Huffington Post medzi ďalšie významné udalosti, o ktorých si ľudia myslia, že ich Vanga predpovedala, patrí cunami v Thajsku v roku 2004, zvolenie Baracka Obamu za prezidenta USA, rozpad Sovietskeho zväzu či znovuzjednotenie východného a západného Nemecka.