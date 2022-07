Žene nahnal príšerný strach obrovský pavúk v jej dome: Nebudete chápať! Bizarné, čo spravila

Strach z pavúkov, odborne nazývaný arachnofóbia, nie je vo svete nič výnimočné.

Pavúk nachádzajúci sa v dome dokáže ľuďom trpiacim touto fóbiou nahnať poriadny strach. Zbaviť sa ho sa môže zdať ako tá najťažšia vec, a to platí najmä vtedy, keď sa pavúk rozhodne skryť, alebo sa schová niekde, kde naňho ťažko dosiahnete. V takých prípadoch ho buď môžete nechať tak, alebo musíte prehltnúť svoj strach a chytiť pavúka sami. Alebo ešte lepšie - prinútiť niekoho iného, ​​aby sa ho zbavil.

Ako informuje LADbible, presne to zamýšľala urobiť jedna žena z Británie, ktorá si na boj s osemnohým návštevníkom chcela privolať políciu. Žena zavolala policajtom so slovami, že „asi sa na mňa budete hnevať“, no trvala na tom, že už „skúšala zavolať skutočne všetkým.“ Preto zvolila svoju poslednú nádej a prosila políciu, aby zneškodnili obrovského pavúka v jej dome. Na jej veľké sklamanie ju však policajti odmietli.

Polícia West Yorkshire zverejnila záznam hovoru na YouTube so správou, že volanie na číslo 999 (oficiálne núdzové telefónne číslo vo Veľkej Británii) pre menej dôležité veci, ako je napr. pomoc s pavúkom, môže zabrániť tomu, aby niekto, kto skutočne potrebuje pomoc, pomoc aj dostal.