Taliansky premiér Draghi večer odstúpi: Podľa neho vláda stratila dôveru

Taliansky premiér Mario Draghi vo štvrtok večer oznámil, že ešte v ten istý deň odstúpi z funkcie.

Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP. Oznámil to po rokovaní vlády, ktorej zasadnutie zvolal po predchádzajúcom hodinovom stretnutí s prezidentom Sergiom Mattarellom. Ako uviedol vo vyhlásení po rokovaní kabinetu, z ktorého cituje web denníka Corriere della Sera, parlamentná "väčšina národnej jednoty, ktorá podporovala túto vládu od jej vzniku, už neexistuje". Podľa neho došlo vo vláde k strate dôvery.

Taliansky Senát vo štvrtok síce vyslovil dôveru vláde, avšak hlasovanie bojkotovalo koaličné Hnutie piatich hviezd (M5S). Hlasovanie o dôvere bolo spojené s vládnym balíkom opatrení na pomoc rodinám a podnikateľom v súvislosti s rastom cien energií.

Agentúra AP pripomína, že Mattarella môže buď prijať, alebo odmietnuť Draghiho demisiu. Možnosťou je, že ho vyzve, aby sa oficiálne uchádzal o podporu v parlamente. Riadne parlamentné voľby by sa mali konať na budúci rok na jar. Ak však Mattarella nepríde s riešením, ktoré by umožnilo pokračovať Draghiho vláde, zrejme rozpustí parlament a vyhlási predčasné voľby. Tie by sa potom mohli konať v septembri.