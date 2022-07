Otrasný prípad z Česka: Lekárka porušila všetky pravidlá, ktoré mohla! Posvietila si na ňu polícia

Pražskí kriminalisti obvinili lekárku, ktorá podľa nich s pomocou štyroch spolupracovníkov za úplatok predpisovala recepty na lieky s opiátmi, vystavovala falošné výsledky testov na covid alebo lekárske posudky s vymyslenou diagnózou.

Traja z obvinených sú stíhaní väzobne. V prípade odsúdenia im hrozí až desaťročný trest väzenia. O prípade vo štvrtok na webe informoval hovorca pražskej polície Richard Hrdina.

Žena, ktorú počas predchádzajúceho pôsobenia v zdravotníctve dvakrát prepustili, sa podľa policajtov rozhodla podnikať sama. Ako lekárka s udeleným oprávnením na poskytovanie zdravotníckych služieb a s prístupom do elektronickej databázy, poskytla tento prístup spolu s lekárskymi pečiatkami svojim dvom spoločníkom vo veku 33 a 53 rokov. Kriminalisti zadržali tiež dvoch ďalších ľudí, ktorí sa podieľali na zháňaní klientov a ďalšej distribúcii liekov.

"Spoločne začali za úplatok predpisovať lieky s obsahom psychotropných látok a recepty buď predávali, alebo si liečivá sami vyzdvihovali po lekárňach po celej Prahe, aby ich mohli ďalej distribuovať. V priebehu jedného roka takto spoločne vystavili vyše tisíc receptov na bezmála dvetisíc balení liekov. Keďže obsah každého balenia sa pohyboval okolo sto tabliet, celkovo sa takto dostali k viac ako 150.000 kusov liečiv, "uviedol Hrdina.

Skupina tiež svojim klientom, ktorí napríklad nechceli nastúpiť do väzenia, vystavila lekársky posudok s diagnózou, ktorá im umožnila zostať doma. "Ak na základe klamlivého lekárskeho posudku nemohli vykonávať všeobecne prospešné práce, tak si mohli klienti odpracovať tento trest priamo v ich zariadení," dodal policajný hovorca. Žena so svojimi spolupracovníkmi tiež vystavovali ľuďom falošný pozitívny test na koronavírus, na základe ktorého nemuseli týždeň do zamestnania.

Všetkých piatich zadržaných kriminalisti obvinili z trestného činu nedovolenej výroby a iné nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi, a dvoch z nich navyše z falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Traja z nich sú stíhaní väzobne, hrozí im až desať rokov väzenia.