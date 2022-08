Takýto bizár ste už dlho nevideli: Toto že je kancelária?! Budete si ťukať na čelo

Pokiaľ ide o prácu, nie je žiadnym tajomstvom, že častokrát spôsobuje stres, s ktorým sa každý vyrovnáva po svojom. Abbey Simpson toho je snáď najlepším príkladom.

Podnikateľka Abbey za bizarné ozdoby vo svojej domácej kancelárii minula takmer 5.000 eur. V jej domácnosti by sa nejedenému návštevníkovi zatočila hlava. V kancelárii má približne 300 kúskov z obľúbenej kreslenej šou Pokémon. Našli by ste tam plyšové hračky, plagáty či dokonca hasiaci prístroj s touto tematikou.

Abbey je na svoju zbierku veľmi pyšná. Pokémonov začala zbierať pred 12 rokmi a podľa jej vlastných slov, radšej minie peniaze na svoju zbierku, ako na večeru či drinky v meste. Popri práci býva často v strese a práve vďaka svojej zbierke dokáže odbúrať nervozitu. "Robím to preto, že ma to robí šťastnou. Je to niečo, na čo sa pozriem a vyčistím si myseľ,” priznáva ryšavca pre portál Mirror.

"Moja zbierka začala až okolo roku 2010 - môj prvý plyšák bol Mew. Je to ten, ktorý sa v mojej zbierke vyskytuje najčastejšie. Všetkých plyšákov mám v kancelárii, nevedela som ich všetkých spočítať, ale je ich okolo 300. Snažím sa ich farebne zladiť, aby miestnosť trocha oživili,” hovorí Abbey s tým, že tri roky žila v Japonsku, takže niektoré hračky si priniesla ako spomienku.