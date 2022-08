Rodina má nevšedného domáceho miláčika: Myslí si, že je pes! A tie maniere? Ako kráľovná

Domáci miláčik, ktorým sa nemôže pochváliť každý!

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Alpaka, ktorú pomenovali Annie, má maniere, ktoré jej ostatné zvieratá môžu len ticho závidieť. Nie vždy však k nej bol osud milý. Annie mala len dva roky, keď ju jej matka odmietla. Odvtedy robí radosť svojmu majiteľovi Dannie Burnsovi v historickom mestečku Stirling v Spojenom kráľovstve.

“Annie odmietla jej mama. Prvých 6 mesiacov bývala s nami vo vnútri, každé dve hodiny som ju kŕmil z fľaše. Jedla všetko - hračky, plastových vojačikov, šnúrky. Prehĺtala to. Bola to nočná mora. Teraz už spáva na verande, “ prezradil majiteľ s úsmevom pre Telegraph. Dannie má doma ešte troch psov a dve mačky, ak by mal v dome ešte jednu obrovskú alpaku, bolo by to podľa neho na nevydržanie.

V súčasnosti lama Annie čaká svojho vlastného potomka a pán Burns si nie je istý, ako sa ujme zodpovednej roly matky. Annie má totiž vybraný vkus na kamarátov. Namiesto vlastného stáda radšej uprednostní psov.

"Dúfame, že keď bude mať svoje mláďa, vráti sa k stádu. S ostatnými alpakami nechce mať nič spoločné, schováva sa, keď ich vidí,” vysvetľuje Burns s úsmevom. O Annie je v jej ľudskej rodine postarané ako o kráľovnú. "Kúpili sme si auto, pretože chodila všade s nami. Necháme otvorené zadné dvere a ona skočí dozadu. Kúpili sme to špeciálne kvôli nej,” hovorí Burns.

Annie je vysoká asi 120 centimetrov a živí sa stravou pozostávajúcou z obilnín, jačmeňa a ovsa, ako aj z iných potravín, ktoré si nazbiera. Annie si žije luxusným životom. Túla sa a robí si, čo chce. "Našiel som ju v dome, ako z okna pozoruje ostatné alpaky. Myslí si, že je niečo viac, stále je so psami. Dokonca sa naučila sa otvárať dvere zubami,” zavtipkoval Burns na záver.