Ohavné činy Rusov nemajú obdoby: Ďalší útok na ukrajinské mesto! Hlásia obete vrátane dieťaťa

Šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko povedal, že tri ruské rakety zasiahli kancelársku budovu a poškodili okolité obytné domy. Útok spôsobil obrovský požiar, ktorý sa rozšíril na parkovisko a zapálil vozidlá, dodal.

According to the National Police of #Ukraine 12 people died as the result of the shelling in #Vinnytsia. About 90 victims turned to medical institutions for help, about fifty of them are in serious condition. pic.twitter.com/2YKkAM9p2g