Otrasný čin mladého Čecha: Dobodal taxikára, čin neoľutoval! Keby nebolo okoloidúceho...

Súd v Česku uložil 22-ročnému Jiřímu Sasákovi 15 rokov väzenia za pokus o vraždu vodiča platformy Bolt. Mladík sa má navyše podrobiť ústavnej protialkoholickej liečbe a ambulantnému psychiatrickému liečeniu. Verdikt nie je právoplatný. Obhajoba sa usilovala o zmenu právnej kvalifikácie na lúpež - Sasák tvrdil, že sa chcel zmocniť auta a že pobodanie vodiča bolo nešťastným následkom vzájomnej potýčky.

“Súd úplne nedospel k záveru, že pán obžalovaný je vražedného založenia. Prejavil ale úplnú ľahostajnosť k tomu, čo s stane s ľudským životom,“uviedla predsedníčka senátu pražského mestského súdu Jarmila Pavlátová. Za pokus o vraždu s majetkovým motívom hrozilo Sasákovi 15 až 20 rokov väzenia. "Naozaj absolútne nie sú splnené žiadne dôvody na zníženie zákonnej sadzby," poznamenala k tomu sudkyňa, ktorá označila mladíkovu pohnútku na čin za "naozaj zavrhnutiehodnú". Podľa nej si útok na vodiča dopredu naplánoval.

Opitý Sasák bodol 34-očného cudzinca trikrát do chrbta v noci 13. augusta 2021 po tom, čo si u neho objednal odvoz do odľahlej ulice v pražských Vršovciach. Napadnutý muž, ktorý krvácal do hrudnej dutiny, z miesta činu ušiel a volaním o pomoc na seba upozornil okoloidúceho, ktorý mu privolal záchrannú službu. "To, že pán poškodený nezomrel, rozhodne nie je zásluhou pána obžalovaného. S najväčšou pravdepodobnosťou by zomrel, keby sa nedostal včas do nemocnice," upozornila sudkyňa.

Sasák sa po čine zmocnil vozidla a po prenasledovaní políciou havaroval v Krči. Na súde poprel, že by vodiča bodol úmyselne. Auto podľa vlastných slov potreboval, aby sa dostal za mamou, a nôž so 17-centimetrovou čepeľou si zobral len na zastrašenie vodiča. Túto verziu deja ale poprel súdny znalec, podľa ktorého páchateľ viedol rany veľkou silou a aktívne.