Nenatierate sa opaľovacím krémom? Začnete: Ohavné, ako na to doplatila krásna blondínka!

Nickie Murthagh išla s kožou na trh. Celému svetu prerozprávala svoj hrozivý príbeh o tom, ako jej slnko zničilo tvár. A nie len tvár.

Nickie, tak ako väčšina žien, túžila po krásnom opálení. V letných mesiacoch sa vo veľkom vystavovala slnku a navštevovala aj soláriá.“Tu to máte. Nenavštevujte soláriá a používajte ochranný faktor,” hovorí blondínka pri tom, ako ukazuje

Ak sa vám zdá, že to je to najhoršie, čo kráske slnko a hodiny v soláriu spôsobili, ste na omyle. “Keď sme pri tom, pozrime sa aj na rakovinu kože,” hovorí Nickie a divákom ukázala temeno hlavy. Tam, kde by mali byť vlasy, má kráska len plešinu o veľkosti golfovej loptičky. Nickie pre The Sun prezradila smutnú pravdu.

Na rok 2018 Nickie spomína so slzami v očiach, bolo to pre ňu snáď najťažšie obdobie. Kráske diagnostikovali rakovinu kože. Na hlave sa Nickie spravila hrčka, s ktorou lekári bojovali celé dve hodiny. Operácia nebola jednoduchá. Po hrčke zostala na hlave doslova diera, ktorú doktori museli zašiť.

Chirurgovia preto zobrali kožu z Nickienho stehna a tú jej prišili na ranu na hlave. Výsledkom toho je okrem iného i plešina, ktorá Nickie zostala ako škaredá spomienka po hrčke. Zdá sa, že blondínka je 4 roky po operácii v poriadku, no lesklá koža na hlave jej už navždy zostane bez vlasov. Nickie teraz svoju sociálnu sieť využíva i na šírenie varovania pred nebezpečnými následkami, ktoré môžu spôsobiť slnko.