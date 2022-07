Brunetka šokovala vysvetlením škaredej jazvy na čele: Zjedla som svoju sestru! Z tých detailov vám bude ťažko

Tak s takouto jazvou chodí po svete len pár jedincov!

Kaley, ktorá sa celý život stretáva s nepríjemnými otázkami ohľadom jej jazvy na čele, si povedala dosť. Raz a navždy svetu vysvetlí, čo spôsobilo jej nedokonalosť medzi obočím.rozpráva brunetka na TikToku,

“Tak ako ja, aj ona bola asi tvrdohlavá, pretože namiesto toho, aby sa zmierila so svojim osudom, ma kopla do hlavy,” zavtipkovala Kaley. “Keď som sa narodila, na hlave som mala hrbolček, v ktorom boli kosti, zuby a vlasy, všetko ľudské,” rozpráva Kayle slová, ktorým neskúsený laik len ťažko uverí.

V lekárskej sfére však nejde o žiadnu novinku. Tento jav sa nazýva syndróm miznúceho dvojčaťa a ide o typ potratu. Vyskytuje sa vtedy, keď žena nosí pod srdcom viac detí a jedno z embryí sa prestane vyvíjať. Ženy môžu otehotnieť s dvojčatami alebo trojčatami, ale keď pred prvým ultrazvukom potratia embryo, netušia, že existovalo.

Embryo odumrie a jeho tkanivo sa absorbuje do matky alebo do prežívajúcich embryí, čo býva zvyčajne neškodné. Môže sa to však prejaviť, ak lekári po pôrode nájdu v placente tkanivo plodu zo zmiznutého dvojčaťa.

Keď dvojča zmizne po prvom trimestri, tehotenstvo môže byť vysoko rizikové, pretože existuje šanca, že druhé dieťa bude mať zdravotné problémy. Kayle však mala šťastie a na svojho nenarodeného súrodenca, jej vzhľadom na riziká, zostala len spomienka v tvare jazvy.