Rodina plakala za strateným psom: Keď sa vrátil, neverili vlastným očiam! Toto nečakali ani vo sne

Čakali všetko, toto však nie!

Petrovi a Paule Closierovcom už dlhé roky robí spoločnosť a dni im rozveseľuje ich rozkošný pes Bonnie. Jedno nedeľné ráno sa však pre rodinku z anglického Sussexu stalo nočnou morou. Ako píše portál People,

Rodina zalarmovala každého, kto by vedel pomôcť pri hľadaní ich chlpatého člena rodiny. Psíka hľadali dcéry i susedia, na nohy postavili mužov zákona, útulky aj veteríny. To však netušili, že program milej Bonnie bude v osudný deň oveľa zaujímavejší, ako zvyčajné nedeľné vylihovanie na gauči.

John Wilmer na psiu súťaž poctivo pripravoval svojich dvoch chlpáčov dlhé týždne. Konečne nastal ten deň "D" a svojich dvoch rozkošných súťažiacich si viezol na psiu prehliadku do grófstva Surrey. Autom prechádzal cez tichú ulicu, nie ďaleko od miesta, kde Closeriovci márne hľadali stratenú Bonnie, keď zrazu pri ceste zbadal zatúlaného psa. Milovník zvierat neváhal, zastavil auto a chlpáča naložil na zadnú sedačku.

Na súťaž síce John prišiel neskôr, hrial ho však pocit zadosťučinenia, že spravil dobrý skutok a psa zachránil pred nástrahám ulice. Dúfal však, že sučku sa mu podarí vrátiť pôvodnému majiteľovi. Psa odfotil a snímku zverejnil na Facebooku, a dúfal v to najlepšie. Paula Closierová takmer vyskočila od radosti, keď na obrazovke telefónu zbadala ich milovanú Bonnie. Neváhala a s nálezcom sa okamžite skontaktovala.

Celej rodine v ten moment spadol veľký kameň zo srdca. To však ešte Closieriovci netušili, ako sa im ich miláčik vráti! John sa rozhodol, že keď už Bonnie priviedol na súťaž, tak sa s ňou pokúsi zabojovať o víťazstvo. Veľa neočakával, nebola predsa trénovaná, no dal jej šancu. John sučku zaregistroval do súťaže "Najlepší záchranársky pes" a Bonnie, sa na prekvapenie všetkých, domov vrátila so stuhou za tretie miesto! “Keď zmizla, mala som v hlave rôzne strašidelné predstavy, kam sa asi mohla zatúlať. Toto však prekonalo všetky moje očakávania,” teší sa majiteľka Bonnie.